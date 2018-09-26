На спецпоказе в Дубае представят обувь за $17 млн

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае сегодня состоится спецпоказ обуви, созданной с использованием золота и бриллиантов, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на местное издание The National.

Презентация состоится в отеле Burj Al Arab. Главный объект на показе - пара обуви, которая оценивается в $17 млн. Центральную часть туфель украшают бриллианты в 15 карат, всего же на поверхности обуви - 236 бриллиантов. Это самая дорогая обувь в мире.

Вся представленная на показе обувь создавалась совместно с ювелирными компаниями.

На показе будут демонстрироваться туфли по более "скромной" цене, они стоят от $17 тыс. до $27 тыс.-0-