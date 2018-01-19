Наглый песец умыкнул рыбу из-под носа у рыбака - видео

На видеозапись, сделанную в окрестностях города Норильска Красноярского края Российской Федерации, попал наглый песец, который несмотря на присутствие рядом человека пытается закусить рыбой, находящейся в лунке.
Рыбак пытается словами отогнать зверька, но тот упорно заглядывает в лунку, чуя мойву. В конце концов рыбак позволяет голодному песцу утащить рыбу.
Это уже не первое видео из Красноярского края, на котором кормят песцов. Видимо, животные очень сильно оголодали, раз не боятся выходить к людям. Однако специалисты не советуют кормить хищников, указывая на то, что они могут быть опасны.
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