Найдены останки древних перуанцев, у которых не одна пара рук и ног

На северном побережье Перу археологи нашли несколько захоронений древних перуанцев с дополнительными конечностями. По определению археологов, возраст погребений – примерно 1900 лет.
Всего было найдено 54 скелета, и у 30 из них было не по одной паре рук или ног.
В захоронениях также нашли изделия из металла и керамики. Как определили ученые, находки относятся к малоизученной культуре Виру, которая развивалась в долине одноименной реки примерно с 300 года до н.э. по 500 год н.э. Вероятно, останки принадлежали жителям маленькой рыбацкой деревни.
На многих костях сохранились следы травм от острых и тупых предметов. Исследователи пока не могут определить, какой смысл имело использование дополнительных конечностей при погребении. Им предстоит еще определить, есть ли связь между похороненными людьми и обладателями дополнительных конечностей.
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