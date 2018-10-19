NASA назвало декабрь 2021 года последним сроком подготовки грузов для исследования Луны

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало декабрь 2021 года последним сроком завершения подготовки оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию. Об этом сообщается на сайте NASA.

Прежде последним сроком называлась дата 19 ноября 2018 года.

"Мы ищем пути не только изучения лунной поверхности, но и использования Луны в качестве научной платформы для наблюдения за Землей, Солнцем или обширной Вселенной. В технологической области мы интересуемся инструментами и системами, которые помогут будущим экспедициям - пилотируемым или роботизированным - осваивать Луну и обеспечивать будущие экспедиции на Марс", - говорится в сообщении.

NASA и Роскосмос ведут переговоры по строительству станции на орбите Луны.-0-