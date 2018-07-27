Настя Каменских и Любовь Успенская спели дуэтом

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном фестивале "Жара" в Баку Настя Каменских и Любовь Успенская исполнили совместную песню.

Настя Каменских, которая недавно объявила о начале сольного проекта NK, удивила своих поклонников дуэтом с королевой шансона Любовью Успенской. Их совместная песня "Ты же не забыл" сразу после исполнения на "Жаре" появилась на официальном Youtube-канале Насти NKofficial.

"Для меня огромная честь и радость спеть с Любовью. Это невероятная женщина, самобытная, талантливая, чувственная. Творить с таким легендарным артистом - большая гордость и вдохновение", - рассказала Настя Каменских.

Автором музыки и слов нового хита "Ты же не забыл" стал Алексей Потапенко (Потап).-0-