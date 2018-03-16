Натали Портман перевоплотится в женщину-астронавта для фильма "Бледно-голубая точка"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная голливудская актриса Натали Портман сыграет главную роль в драме Ноя Хоули "Бледно-голубая точка", сообщают информагентства.
Фильм расскажет о женщине-астронавте, которая столкнулась с невозможностью жить обычной жизнью на Земле после полета в космос. Главная идея кинокартины заключается в том, что пробывший слишком долго в космосе человек теряет связь с реальностью.
Конфликтующего с героиней Портман коллегу сыграет Джон Хэмм. Актер отметился ролями в таких фильмах как "Малыш на драйве", "Город воров" и сериалах "Черное зеркало", "Безумцы" и так далее. Режиссером картины станет Ной Хоули, подаривший миру "Фарго" и "Легион".
Название для фильма было выбрано не случайно. "Бледно-голубая точка" - фотография нашей планеты, сделанная зондом "Вояжер" в 1990 году. На снимке планета кажется очень маленькой, так как зонд находился на большом расстоянии от нее. Это фото заставляет задуматься о том, насколько Земля мала в сравнении со Вселенной. -0-
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