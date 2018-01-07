Национальное общество американских кинокритиков назвало лучший фильм 2017 года

Критики США проголосовали в Нью-Йорке за лучший фильм ушедшего года. Им стала дебютная режиссерская работа Греты Гервиг "Леди Берд". Сама же Гервиг получила приз за лучшую режиссуру и сценарий.

Лори Меткалф, сыгравшая мать в вышеназванном фильме, стала лучшей актрисой второго плана. А вот первый приз на звание лучшей актрисы получила Салли Хокинс за роль в ленте "Форма воды" Гильермо дель Торо. Лучшим актером жюри признало Дениэля Калуя ("Прочь").

Лучшей операторской работой признали картину Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049".

Американское национальное общество кинокритиков состоит из 59 членов жюри со всех Соединенных Штатов. Организация ежегодно вручает награды, на которые может претендовать любой фильм, выпущенный в США и вышедший в прокат в течение года.