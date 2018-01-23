Натуральный сок не влияет на уровень сахара в крови - ученые

Стопроцентный натуральный сок не оказывает влияния на развитие таких тяжелых заболеваний как сахарный диабет второго типа. К таким выводам пришли ученые, заявившие, что соки не вызывают колебаний уровня сахара.
Таким образом, 100%-ный сок не вызывает изменений уровня глюкозы и инсулина. Особенно это касается напитков из винограда, ягод, яблок, граната и всевозможных цитрусовых.
В среднем, в 120 миллилитрах стопроцентного сока содержится количество полезных веществ, равноценное половине килограмма цельных фруктов.
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