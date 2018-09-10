Названа обладательница титула "Мисс Америка - 2019"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницу конкурса "Мисс Америка - 2019" назвали 9 сентября в американском Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), ею стала жительница штата Нью-Йорк Ниа Имани Франклин, сообщает агентство Associated Press.

Обладательницу короны и стипендии в $50 тыс. выбирали из 51 участницы. В нынешнем году впервые соревнование проходило без дефиле в купальниках, вместо него было интервью девушек. По словам победительницы, она счастлива, что ей не нужно было носить купальник, чтобы выиграть.

На конкурсе 25-летняя Ниа Имани Франклин исполнила попурри из оперы "Богема". Отвечая на вопросы жюри, она заверила, что важную роль в ее жизни сыграло искусство, в особенности музыка. Свою первую песню Ниа написала в 6 лет.

Хрустальную корону нынешней "Мисс Америка" передала победительница прошлого года - Кара Мунд из штата Северная Дакота.-0-