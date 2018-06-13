Названа самая красивая футбольная болельщица

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии выбрали самую красивую болельщицу чемпионата мира по футболу - "Мисс Мундиаль-2018". Об этом пишут СМИ.
Конкурс красоты прошел между девушками из стран - участниц ЧМ-2018. Соревновались представительницы 32 стран мира в возрасте от 18 до 33 лет. Согласно правилам конкурса, участницы должны хорошо разбираться в футболе и любить этот вид спорта.
Звание главной футбольной красавицы завоевала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет. Вторую строчку в конкурсе "Мисс Мундиаль-2018" заняла участница из Германии, а третью - Дании.
Победительница рассказала, что гордится своим титулом. Также она отметила, что надеется принести удачу сборной Бельгии. В соцсетях Зоэ Брунет поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Собирается ли она приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, девушка не сказала.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в России. На торжественном открытии выступят Робби Уильямс и Аида Гарифуллина.-0-
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