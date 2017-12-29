Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

Американский интернет-портал Variety опубликовал список самых недооцененных фильмов этого года. При создании данного рейтинга учитывались кассовые сборы кинолент.

На первом месте оказался фильм "Убийство священного оленя", над которым работал режиссер Йоргос Лантимос. Главные роли в этой кинокартине достались Николь Кидман и Колину Фарреллу. Стоит отметить, что фильм было высоко оценен известными кинокритиками, однако в прокате он не пользовался особой популярностью.

Вторую строчку этого списка занял "Затерянный город Z" Джеймса Грэя. Фильм рассказывает о британском исследователе, который искал древнее поселение в Амазонии.

Третье место досталось драматической комедии "Битва полов", в которой за основу сюжета взят известнейший теннисный матч 1973 года между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг.-0-