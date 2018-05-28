Названы самые популярные новые сериалы сезона 2017-2018

Телевизионный сезон стартовал осенью 2017 года и завершится в конце текущего месяца. Каналы не только отменяют или продлевают сериалы, но и подводят итоги – какие новые проекты оказались популярными у аудитории.
Самым популярным "новичком" стал сериал "Хороший доктор", который обогнал даже спин-офф "Теории большого взрыва" – "Детство Шелдона". На третьем месте оказался проект "9-1-1" телеканала Fox.
Стоит отметить, что в рейтинге не учитывались сериалы от стриминговых сервисов типа Netflix.
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