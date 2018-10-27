Названы страны с наибольшей продолжительностью жизни

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая продолжительность жизни в мире – в Испании, сообщает британская газета The Sun. По информации Института показателей и оценки состояния здоровья (IHME), средняя продолжительность жизни у испанцев составит 85,8 года.
Япония, которая в прошлом году занимала первое место в рейтинге, теперь с показателем в 85,7 лет на втором месте.-0-
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