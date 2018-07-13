Немецкие ученые опровергли заблуждение о безопасности электронных сигарет

Журнал Vascular Medicine опубликовал статью, в которой говорится о том, что риск для здоровья от электронных сигарет с никотином сопоставим с риском от курения обычных сигарет.

К такому выводу пришли исследователи из Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

В эксперименте участвовало 15 курильщиков, которых разделили на три группы. Участники из первой группы курили обычные сигареты, участники второй - электронные испарители с добавлением никотина, а участники третей группы – электронные испарители без никотина.

После ученые измерили давление и проверили состояние сосудов у добровольцев. В результате выяснилось, что испарители с никотином изменяли показатели сердечно-сосудистой системы на более долгий срок, чем курение обычных сигарет. Так, после простой сигареты повышенное давление наблюдалось в среднем 15 минут, высокая частота сердечных сокращений - в течение получаса.При этом никотиновый испаритель повышал данные характеристики в среднем на 45 минут.

Ученые отметили, что для более точного исследования нужно больше добровольцев. Однако уже сейчас можно говорить, что электронные сигареты не так безопасны, как считалось раньше.