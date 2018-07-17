Netflix показал новую королеву Елизавету II в очередном сезоне "Короны"

Netflix опубликовал снимок из 3-го сезона сериала "Корона" с новой исполнительницей роли королевы Елизаветы II Оливией Колман. Актриса известна ролями в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" и сериале "Ночной администратор".
Напомним, что в первых двух сезонах эту роль исполняла Клер Фой. Но на этот раз было решено найти актрису постарше.
На фото Оливия Колман запечатлена в профиль в розовом костюме, с жемчужной нитью на шее и фарфоровой чашкой чая в руке. Премьера нового сезона запланирована на 2019 год. Сценаристы расскажут о событиях 60-х и 70-х годов прошлого века. На роль принцессы Маргарет была выбрана Хелена Бонэм Картер, а принца Филиппа сыграет Тобайяс Мензис.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3183 BYN
|2.311 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9766 BYN
|1.974 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.1652 BYN
|3.152 BYN
|3.17 BYN