Netflix показал новую королеву Елизавету II в очередном сезоне "Короны"

Netflix опубликовал снимок из 3-го сезона сериала "Корона" с новой исполнительницей роли королевы Елизаветы II Оливией Колман. Актриса известна ролями в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" и сериале "Ночной администратор".

Напомним, что в первых двух сезонах эту роль исполняла Клер Фой. Но на этот раз было решено найти актрису постарше.

На фото Оливия Колман запечатлена в профиль в розовом костюме, с жемчужной нитью на шее и фарфоровой чашкой чая в руке. Премьера нового сезона запланирована на 2019 год. Сценаристы расскажут о событиях 60-х и 70-х годов прошлого века. На роль принцессы Маргарет была выбрана Хелена Бонэм Картер, а принца Филиппа сыграет Тобайяс Мензис.