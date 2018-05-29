Нюша подтвердила слухи о своей беременности

Слухи о беременности недавно вышедшей замуж певицы Нюши ходили уже некоторое время. Поклонники стали замечать, что на последние мероприятия девушка выбирала несвойственные ей свободные наряды, скрывающие фигуру. На днях исполнительница опубликовала в своем аккаунте фотографию, на которой отчетливо виден ее живот.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 28 Май 2018 в 11:57 PDT

На снимке девушка держит за руку своего супруга, генсоветника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, второй рукой она прикасается к своему округлившемуся животу.

Напомним, что в июле минувшего года Нюша тайно сыграла свадьбу со своим возлюбленным, а в апреле была замечена в перинатальном центре. Исполнительница уже заявила, что не намерена пока уходить в декретный отпуск и будет продолжать выступать.