Новый дудл от Google посвящен Олимпиаде и Дню святого Валентина

Периодически Google радует нас красивыми тематическими дудлами, приуроченными к разным праздникам и событиям. Сегодня был размещен новый тематический дудл "Снежные игры и День святого Валентина".
Он стал шестым из семнадцати дудлов, которые компания планирует выпустить к Олимпийским играм. В то же время, он затрагивает и тему праздника всех влюбленных. В целом, дудл получился очень нежным и романтичным.
Сначала мы видим двух очаровательных влюбленных птичек в сердечке, но при нажатии на кнопку "Play" на красном сердце, запускается анимация. Птички начинают кататься по воде как фигуристы по катку.
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