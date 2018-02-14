Новый дудл от Google посвящен Олимпиаде и Дню святого Валентина

Периодически Google радует нас красивыми тематическими дудлами, приуроченными к разным праздникам и событиям. Сегодня был размещен новый тематический дудл "Снежные игры и День святого Валентина".

Он стал шестым из семнадцати дудлов, которые компания планирует выпустить к Олимпийским играм. В то же время, он затрагивает и тему праздника всех влюбленных. В целом, дудл получился очень нежным и романтичным.

Сначала мы видим двух очаровательных влюбленных птичек в сердечке, но при нажатии на кнопку "Play" на красном сердце, запускается анимация. Птички начинают кататься по воде как фигуристы по катку.