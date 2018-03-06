Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль чуть не лишилась награды

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница премии "Оскар" Фрэнсис Макдорманд едва не лишилась статуэтки, которую она получила за главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что статуэтка, принадлежащая Фрэнсис Макдорманд, была похищена во время вечеринки, которая прошла после вручения премии "Оскар". Фрэнсис Макдорманд общалась с другими звездами и на время отставила статуэтку, в этот момент неизвестный мужчина забрал награду.

К счастью, спустя несколько часов вора поймали, а ценную награду вернули ее хозяйке. Журналистка The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что грабителя остановил один из фотографов.

По подозрению в похищении правоохранители задержали 47-летнего Терри Брайанта. К слову, у него был билет на оскаровскую вечернику.

На своей странице в соцсети Facebook Терри Брайант опубликовал видео с "Оскаром". "Моя команда получила это сегодня вечером. Это мое", - говорит в кадре Терри Брайант.

Между тем Фрэнсис Макдорманд попросила отпустить похитителя. По данным полиции, позднее Брайанта отпустили под залог в $20 тыс.

Представитель актрисы Саймон Холлс сообщил: "После недолгого расставания Фрэнсис и ее "Оскар" воссоединились и отметили это двойным чизбургером".-0-