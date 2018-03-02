Очевидцы засняли на камеру падение акробата с трапеции

В Бразилии во время выполнения акробатического трюка с трапеции упал мужчина. Все происходящее попало на камеру одного из зрителей.
В ролике запечатлено, как акробат в костюме известного супергероя - человека-паука - сначала выполнил несколько трюков на небольшой высоте, а после стал раскачиваться на трапеции. И когда мужчина набрал большую амплитуду, он немного завалился назад и упал спиной с трапеции.
О состоянии акробата ничего не известно.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN