Очевидцы засняли на камеру падение акробата с трапеции

В Бразилии во время выполнения акробатического трюка с трапеции упал мужчина. Все происходящее попало на камеру одного из зрителей.

В ролике запечатлено, как акробат в костюме известного супергероя - человека-паука - сначала выполнил несколько трюков на небольшой высоте, а после стал раскачиваться на трапеции. И когда мужчина набрал большую амплитуду, он немного завалился назад и упал спиной с трапеции.

О состоянии акробата ничего не известно.