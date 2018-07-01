Один их экземпляров первого тиража книги о Гарри Поттере продан на аукционе

Редкий экземпляр самого первого тиража книги "Гарри Поттер и философский камень" продан на аукционе за 56 тыс фунтов стерлингов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Ценность книги в том, что первые 500 экземпляров, изданные в 1997 году, содержали орфографические ошибки, которые позже были исправлены. Книжку купила 21 год назад 11-летняя школьница на железнодорожном вокзале Харрогейт.
В ноябре прошлого года оригинальное издание книги про Гарри Поттера с подписью Джоан Роулинг продано на аукционе за рекордные 106 тыс фунтов стерлингов.
Ранее Пятый канал рассказывал, как исполнительница роли Гермионы Грейнджер этомв фильмах о Гарри Поттере Эмма Уотсон оскандалилась, появившись на вечеринке после церемонии вручения "Оскаров" с татуировкой, содержащей орфографическую ошибку.
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