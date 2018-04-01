Один из крупнейших выигрышей нашел своего обладателя в США

В США разыграли один из крупнейших в истории выигрышей, сообщают местные СМИ. Имя счастливчика, выигравшего в лотерею 521 миллион долларов, не разглашается.

Известно только, что розыгрыш счастливого билета лотереи Mega Millions состоялся в минувшую пятницу. Билет был продан на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис штата Нью-Джерси в США.

Этот выигрыш – десятый в перечне крупнейших в истории Соединенных Штатов. Крупнейший джекпот в истории лотереи Mega Millions - 656 миллионов долларов в марте 2012 года выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Билеты лотереи Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.

Рекордный джекпот в истории США - 1,59 миллиарда долларов в лотерее Powerball ("Пауэрболл") в январе 2016 года тоже разделили между собой обладатели трех билетов из штатов Теннесси, Калифорния и Флорида.