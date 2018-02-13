Ольгу Бузову назвали толстой из-за неудачного платья

Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию в платье от модельера Беллы Потемкиной. Пользователи резко раскритиковали телеведущую.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 11, 2018 at 11:50am PST

Бузова позировала в черном бархатном вечернем платье с глубоким V-образным вырезом и высоким разрезом на бедре. Пользователи решили, что наряд певице абсолютно не идет, а самое главное — он ее сильно полнит. Кто-то отметил, что Бузова выглядит намного старше своего возраста на этом фото. Некоторые обратили внимание также на ее длинные волосы и написали, что каре больше шло телеведущей.

Тем не менее фотография набрала почти 300 тысяч лайков.-0-