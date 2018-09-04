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Журналист должен учиться и развиваться всегда, где бы он ни работал
Интервью
Олег Руммо
О трендах мировой хирургии, обучении коллег из регионов и важности внешнего аудита
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Михаил Мясникович
Молодежь нужно активнее вовлекать в процесс инновационных преобразований экономики
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В реальность выдвижения на "Оскар" своего фильма "Хрусталь" поверила не сразу
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Япония планирует запустить спутники для наблюдения за космическим мусором
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Белорусский тенор Павел Петров выиграл всемирный конкурс "Опералия" Пласидо Доминго
Белорусские и зарубежные литераторы готовят новые совместные проекты
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В Испании автобус влетел в эстакаду: 5 человек погибли, 17 ранены
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Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
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