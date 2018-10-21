Определены самые популярные страны у туристов-одиночек

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования показали, что все больше людей предпочитают отправляться в путешествия в одиночестве, сообщает Lonely Planet.
У туристов-одиночек в возрасте от 30 до 40 лет некоторые направления оказались особенно популярными.
Согласно рейтингу Flash Pack, который проанализировал 4000 заказов, сделанных с начала 2018 года, список самых популярных стран возглавила Шри-Ланка.
Самые яркие впечатления одиноким путешественникам, согласно отзывам, подарили восхождение на вершину знаменитой скалы Сигирия и велопутешествия к древним храмам Полоннарувы.
Перу оказалась второй наиболее популярной страной у индивидуальных путешественников. Большим спросом у туристов пользовались восхождения на Радужные горы и парусный спорт на Амазонке.
Также в рейтинг популярным стран вошли Бали, Япония, Иордания, Танзания, Хорватия, ЮАР, Колумбия и Финляндия.-0-
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