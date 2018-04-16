Оптическая иллюзия будоражит интернет: картинка исчезает на глазах

Пользователи всемирной паутины взбудоражены новой оптической иллюзией: пользователь под ником NightBreeze13 выложил на ресурсе Reddit картинку с размытыми разноцветными пятнами на белом фоне. Суть иллюзии в том, что если начать всматриваться в изображение, то оно постепенно потеряет яркость, а потом рисунок и вовсе исчезнет.

Публикации этого рисунка заполонили интернет, а пользователи сети отметили, что для полного исчезновения на картинку нужно смотреть от 10 секунд до минуты.

Эти забавные метаморфозы можно объяснить эффектом Трокслера. В начале 19-го века врач и философ из Швейцарии Игнац Трокслер опубликовал научную статью "Об исчезновении заданных предметов в пределах нашего поля зрения". В этой статье он рассказывает, что мозг человека в состоянии игнорировать сигналы зрительных рецепторов, если их сигналы не меняются длительное время. Таким образом, пристально вглядываясь длительное время в изображение, которое не изменяется, мозг начинает "скучать" и игнорировать одинаковые сигналы рецепторов. Именно по этому с течением времени картинка как бы растворяется и теряет яркость. Тот же эффект применим и к другим органам чувств: к примеру, погружаясь в горячую воду человек сначала чувствует тепло, а затем перестает его замечать, потому что сенсорные нейроны кожи начинают воспринимать его как незначительную информацию.