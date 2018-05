Оптическая иллюзия с двумя головами набирает популярность в сети

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соцсетях набирает популярность снимок мужчины и женщины, которым как будто пересадили головы. Фотография была опубликована в Twitter 24 мая и за несколько дней набрала около 100 тыс. отметок "нравится" и почти 45 тыс. ретвитов.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE