Опубликован финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де‐Вальда"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" ("Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"). Об этом сообщает The Holywood Reeporter.
Над сценарием второй части фильма работала сама Джоан Роулинг. Она также примет участие в съемках третьего фильма. Главные роли исполнят обладатель "Оскара" Эдди Редмэйн, Джуд Лоу (Альбус Дамблдор) и Джонни Депп (Грин-де-Вальд).
Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" вошел в список самых ожидаемых фильмов текущего года.-0-
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