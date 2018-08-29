Опубликован трейлер к сериалу "The First" о первых людях на Марсе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис Hulu опубликовал трейлер к 1 сезону фантастического сериала "The First" ("Первые") про землян на Марсе.
Новый сериал от создателя "Карточного домика" Бо Уиллимона повествует о космическом путешествии людей на Марс. В сериале будет показан этап подготовки к полету, сам полет, колонизация Марса, а также жизнь родственников и друзей колонистов, которые остались на планете Земля.
Главную роль в сериале исполнил двукратный обладатель премии "Оскар" Шон Пенн. В проекте также задействованы Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон и Ханна Уэйр.
Премьера сериала "The First" состоится 14 сентября 2018 года. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4205 BYN
|2.416 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.0735 BYN
|2.072 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.0468 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN