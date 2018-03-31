Орландо Блум и Кэти Перри нарядились в персонажей из игры "Супер Марио"

Известная голливудская пара Орландо Блум и Кэти Перри сходили на необычное свидание. Актер нарядился в костюм главного героя мобильной игры "Супер Марио", а певица выбрала костюм еще одного персонажа – Луиджи.

Влюбленные, которые воссоединились спустя год после разрыва, активно ходят на свидания и выглядят очень счастливыми. Сейчас они находятся в Токио, где поклонники и сфотографировали пару в странных образах.

К знаменитостям вскоре присоединились их друзья, но они не поддержали идею маскарада и были одеты в простые вещи.