Отец Меган Маркл публично извинился перед дочерью

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец Меган Маркл признал, что был не прав и публично посредством СМИ принес извинения дочери и ее супругу. Об этом сообщает DailyMail.

В одном из своих недавних интервью Томас заявил, что никогда не встречался с принцем Гарри, однако общался с ним по телефону. Однажды Гарри позвонил отцу своей жены, чтобы поговорить о том, как нужно себя вести с журналистами. "Он сказал, чтобы я не связывался с прессой, что это плохо кончится. Он говорил, что они съедят меня живьем, и оказался прав", – жалуется Томас Маркл.

Однако на тот момент, отец герцогини Сассекской не прислушался к советам зятя, а начал откровенно рассказывать о своей печальной судьбе, о злой дочери и коварном королевском семействе, за что и поплатился полным игнорированием со стороны Меган и ее новых родственников.

Он выпазил сожаление, что нагрубил Гарри. Он сказал, что если бы я его послушал, то ничего этого не было бы, а я лишь заявил: "Может быть, вам будет легче, если я умру. Тогда вы притворитесь грустными. Сейчас мне жаль, что я это сказал", – сказал Томас и добавил, что больше всего жалеет о своем отсутствии на свадьбе дочери из-за скандала с фотографиями.-0-