Отказ от соцсетей снижает уровень стресса - ученые

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, как отказ от социальных сетей сказывается на общем самочувствии человека. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Journal of Social Psychology.

В исследовании, проведенном специалистами Квинслендского университета, принимали участие 138 активных пользователей соцсетей в возрасте 18-40 лет. При этом 60 участникам эксперимента было необходимо отказаться от посещения социальных сетей на 5 дней, а для остальных не было никаких ограничений.

Добровольцам также было предложено ответить на вопросы анкеты. Полученные данные помогли ученым определить уровни стресса, чувства одиночества и субъективного благополучия до и после эксперимента.

В результате, группа, которая отказалась от посещения соцсетей, продемонстрировала снижение уровня гормона стресса кортизола, но одновременно с этим ее участники ощущали упадок субъективного благополучия. Они ожидали скорейшего окончания эксперимента, чтобы снова связаться со своими друзьями через социальную сеть.-0-