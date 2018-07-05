Отравленные книги найдены в библиотеке Дании

В Университете Южной Дании случайно обнаружили ядовитые книги, сообщает The Conversation.
Ученые Якоб Повл Хольк и Кааре Лунд Расмуссен исследовали библиотеку и искали книги с переплетами из переработанных старинных рукописей. Они отыскали три книги с такими переплетами, но не знали, что они окажутся ядовитыми.
Специалисты отправили книги на анализ и выяснили, что зеленая краска, которой были покрыты обложки книг, содержала в себе опасное вещество – мышьяк. Эксперты предполагают, что краситель – ни что иное, как так называемая парижская зелень (т.е. ацетат-арсенит меди). Это соединение применялось до девятнадцатого века, пока не обнаружили его токсичность.
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