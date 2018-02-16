Павел Дуров вошел в список долларовых миллиардеров по версии Forbes

По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram Павла Дурова составляет не менее $1,7 млрд. Издание также отмечает, что один только мессенджер оценивается минимум в $1 млрд.
В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 г. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.
Напомним, что Павел Дуров является основателем соцсети "ВКонтакте", в течение продолжительного времени он был ее генеральным директором. К настоящему моменту известную социальную сеть полностью выкупила компания Mail.ru Group.-0-
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