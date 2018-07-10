Пэрис Хилтон выходит замуж

Пэрис Хилтон объявила о своей скорой свадьбе. Избранником стал ее лучший друг. Насколько известно, это актер Крис Зилка. В 37 лет светская львица впервые выходит замуж, но какая разница, если та счастлива! К слову, жениху 33 года.

"Это бывает настолько редко – встретить такого удивительного человека. Мне кажется, что мне невероятно повезло. По жизни я больше всего ценю в людях верность, честность, и, к тому же, Крис – мой лучший друг. Он для меня – все, и за всю мою жизнь я еще никогда не была настолько счастливой", - призналась Пэрис.

Она уже позаботилась и о свадебном платье, и о кольцах. Кстати, колец Хилтон заказала три штуки на случай потери.

Свадьбу пара планирует устроить в ноябре.