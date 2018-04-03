Первая серия "Возвращения в Простоквашино" появилась в сети и бьет рекорды просмотров

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия "Союзмультфильм" презентовала сегодня первую серию продолжения мультфильма про знаменитых героев из Простоквашино. Цикл новых историй получил название "Возвращение в Простоквашино".

Эпизод был опубликован на страницах киностудии в соцсетях. За несколько часов серию посмотрели свыше 5 млн человек. Новая серия посвящена актеру и режиссеру Олега Табакову, который ранее озвучивал кота Матроскина.

В мультфильме принимают участие Дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик, почтальон Печкин, галчонок и родители мальчика. Кроме того, авторы продолжения ввели одного нового персонажа - у Дяди Федора появилась сестра Вера Павловна.

Пса Шарика озвучил российский музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина - актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора - актриса Юлия Меньшова. Дядю Федора озвучил актер Алексей Онежен, кота Матроскина - Антон Табаков (сын Олега Табакова). Первоначально студия "Союзмультфильм" планировала пригласить для озвучки кота Михаила Ефремова, но после смерти Олега Табакова это решение было изменено.

Ранее сообщалось, что всего будет выпущено 30 новых серий про Дядю Федора из Простоквашино и его друзей.-0-