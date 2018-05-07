Первые домашние фото новорожденного британского принца появились в Instagram

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в Instagram первые домашние фотографии своего новорожденного сына принца Луи. Мальчик родился 23 апреля.
На первой фотографии принцу Луи всего три дня от рождения. Фото сделала сама Кейт в Кенсингтонском дворце 26 апреля. На одном снимке малыш лежит на белой подушке, а на втором - он запечатлен со своей старшей сестрой Шарлоттой. Она бережно придерживает и с нежностью целует маленького спящего брата. Второе фото было сделано 2-го мая – в день рождения принцессы.
Напомним, что в королевской семье растет еще старший сын Джородж, которому скоро исполнится 5 лет.
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