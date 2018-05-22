Первый сезон сериала по "Властелину колец" расскажет о молодости Арагорна

Совсем недавно зрители увидели на экранах Хана Соло в молодости, так почему бы не перенестись в прошлое еще одной легенды - Арагорна. По слухам, именно его история станет своеобразным приквелом к основному сюжету сериала по вселенной "Властелина колец".

Но не стоит полностью доверяться слухам, так как компания Amazon не спешит делиться какой-либо информацией. Единственное, что пока известно о сериале - это его продолжительность. Зрители точно увидят пять сезонов "Властелина колец", а суммарная стоимость всей задумки - более миллиарда долларов.

Amazon создаст сериал по мотивам "Властелина колец" Действие нового телесериала будет проходить до событий, описанных в "Братстве кольца". Пока о дате релиза речи не идет. Также компания пока не рассказывала, кого рассматривает на главные роли.

Кроме того, поговаривают, что Amazon предлагает поучаствовать в проекте и создателя трилогий "ВК" и "Хоббит" Питера Джексона. Также известно, что Энди Серкис в роли Голлума в сериале точно не появится.