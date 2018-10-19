Певица Сюзанна сообщила о распаде группы "Мальбэк"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время последнего концерта группы "Мальбэк" певица Сюзанна заявила о том, что группа прекращает свое существование.
Также девушка сообщила фанатам о разводе с музыкантом Романом Варниным. Прямо на сцене во время выступления певица заявила, что муж ее бьет, после чего сказала, что их отношения закончены.
После этого Роман и Сюзанна ушли со сцены, но через некоторое время вернулись, чтобы продолжить концерт. После выступления Сюзанна написала в инстаграме, что это был "худший концерт" в ее жизни.
Неделю назад в инстаграме Варнина появилась короткая заметка "Мальбэк х Сюзанна = the end". Спустя час он опубликовал вторую: "The end of bad music in Russia" ("конец плохой музыки в России").-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4279 BYN
|2.416 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.1098 BYN
|2.111 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.203 BYN
|3.218 BYN