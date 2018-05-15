Певицу Адель признали самой богатой молодой исполнительницей Великобритании

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего ежегодного рейтинга, составленного изданием Sunday Times. На данный момент состояние молодой певицы оценивают в 190 млн. долларов.

Но покорившая эту вершину Адель еще очень далека от места в десятке богатейших британских исполнителей в принципе, так как на десятом месте этого топа находится певец Стинг, состояние которого равняется примерно 257 млн. долларов. А первое место топа самых богатых исполнителей Великобритании почетно занимает невероятный Пол Маккартни и его такой же невероятный 1,1 миллиард долларов.

В рейтинге молодых и талантливых британцев помимо Адель располагается Эд Ширан с 108 миллионами, и на третьей позиции – Гарри Стайлс с чуть более скромными 68 млн. долларов. Закрывает десятку Джесси Джей, который успел заработать уже 24 миллиона.