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Пилот заснял, как у него заглох двигатель в полете - видео

Калейдоскоп 23.03.2018 | 00:55

Во время полета с исполнением фигур высшего пилотажа у самолета заглох двигатель. Биплан Pitts Plane начал стремительно приближаться к земле.

26-летний пилот, однако, следовал аксиоме летчиков "внештатных ситуаций у нас не бывает" и продолжал выполнять перезапуск двигателя. Это возымело эффект и в считанных метрах до земли самолет снова взмыл вверх.

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видео, самолет
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