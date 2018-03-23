Пилот заснял, как у него заглох двигатель в полете - видео

Во время полета с исполнением фигур высшего пилотажа у самолета заглох двигатель. Биплан Pitts Plane начал стремительно приближаться к земле.
26-летний пилот, однако, следовал аксиоме летчиков "внештатных ситуаций у нас не бывает" и продолжал выполнять перезапуск двигателя. Это возымело эффект и в считанных метрах до земли самолет снова взмыл вверх.
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