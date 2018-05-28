Племянница принцессы Дианы стала новым амбассадором Bulgari

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, моментально прославившаяся по всему миру благодаря своему утонченному образу на королевской свадьбе, стала официальным амбассадором ювелирного бренда Bulgari, сообщают иностранные СМИ.

На свадьбе Меган Маркл и принца Гарри девушке удалось затмить своим нарядом даже невесту. Она пришла в зеленом платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana, которое невероятно шло ей. Образ дополняла элегантная шляпка и простой макияж с акцентом на губы.

Племянница принцессы Дианы восхитила всех на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 27-летняя Китти пришла на церемонию в зеленом платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила шляпкой с вуалью, туфлями-лодочками, клатчем и колье.

Такое внимание к персоне племянницы Дианы и ее утонченный вкус не остались без внимания Bulgari. Девушку пригласили на роль амбассадора бренда. Теперь она будет официальным лицом Bulgari. К слову, 27-летняя девушка уже давно выбирает украшения бренда. В том числе и на минувшей свадьбе ее образ дополняли ювелирные изделия Bulgari.

Следует также отметить, что амбассадор бренда ездит с различными мероприятиями, направленными на продвижение бренда, по разным странам. Также данное лицо должно в положительном свете представлять в обществе бренд, чтобы способствовать росту продаж и узнаваемости компании.