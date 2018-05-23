Под Минском бегает медведь - видео

Очевидец снял на камеру бегущего медведя. Необычно в этом то, что действие происходило под Минском прямо возле трассы. Видеоролик мужчина опубликовал на своем официальном канале на YouTube.

Обычно дикие животные стараются не приближаться к людям, а в особенности - к шумным трассам. Неизвестно, что заставило медведя нарушить это правило. Животное достаточно быстро бежало возле леса.

Съемка происходящего велась мужчиной из салона автомобиля. Сначала медведь бежал впереди, но вскоре машина поравнялась со зверем. В тот момент дикое животное посмотрело на автомобиль и быстро повернуло к лесу, после чего ролик оборвался. За кадром слышны комментарии: "А я думал, в Беларуси медведей нет" и "Уууу, красавчик".