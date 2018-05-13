Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряла очередная "Газель".

"Газель" стала 148-й по счету, водитель которой проигнорировал все знаки и предупреждающие щиты и пытался проехать под путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.

На мосту, который местные окрестили мостом глупости, уже давно установлен плакат "Газель не проедет". Но, несмотря на предупреждение, водители фургонов пытаются попробовать проскочить через тоннель. После того, как здесь застрял 147-й по счету грузовик, дирекция по организации дорожного движения установила три дополнительных информационных щита с информацией о габаритах тоннеля. Но и это не помогло – под "мостом глупости" застрял 148-й по счету грузовик.