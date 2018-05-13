Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 мая 2018, Пн
+12°C
Сплошная облачность EUR 2.387
USD 2.004
RUB 3.247
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Никаких убыточных и дотационных проектов" - на совещании у Лукашенко обсудили развитие "Гродно Азота"
Президент
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Президент
Совмин направил в Палату представителей законопроект с нормами по корректировке статьи 328 УК
Общество
День удачи - 15 мая! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета". Успейте сделать удачную покупку!
Общество
Триумфатором "Евровидения-2018" стала Нетта Барзилай из Израиля
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В результате пыльной бури и грозы в Индии погибли более 25 человек
00:46 В мире
В шахте на Кузбассе произошло задымление
Вчера 23:53 В мире
Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тыс. евро
Вчера 23:48 Калейдоскоп
В Таджикистане отметили День шашмакома
Вчера 23:20 Калейдоскоп
Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряла очередная "Газель".
Вчера 22:52 Калейдоскоп
Захаров: в Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея
Вчера 22:28 Спорт
ГАИ: введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения ПДД
Вчера 22:19 Общество
БАТЭ победил футболистов минского "Торпедо" и набрал 21 очко в 7 матчах
Вчера 22:07 Спорт
Стали известны подробности взрывов в индонезийском городе Сурабая
Вчера 21:44 В мире
Пять туристов погибли при обрушении моста в Пакистане
Вчера 21:12 В мире
Себестоимость удобрений на новом азотном комплексе будет снижена на 20-25%
Вчера 20:40 Регионы
СГ выделит $5 млн на реконструкцию комплекса "Брестская крепость - герой"
Вчера 20:37 Регионы
Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцем
Вчера 20:31 Происшествия
Модернизация НПЗ не повлияет на стоимость топлива - Ляшенко
Вчера 20:05 Общество
В музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" цветет яблоневый сад
Вчера 19:33 Регионы
В Дубае в небоскребе произошел пожар
Вчера 18:59 В мире
Между мировыми производителями спортивной обуви разгорелся скандал
Вчера 18:30 Калейдоскоп
ФОТО: Акция "Гордимся Родиной своей" прошла на площади Государственного флага
Вчера 17:41 Заголовки новостей
Солигорский "Шахтер" разгромил "Ислочь" в матче чемпионата Беларуси
Вчера 17:34 Спорт
Система дистанционного мониторинга состояния сельхозкультур будет представлена на "ТИБО-2018"
Вчера 17:22 Технологии
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Ядерные испытания КНДР Ядерные испытания КНДР
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряла очередная "Газель".

Калейдоскоп 13.05.2018 | 22:52
Фото из архива
Фото из архива

"Газель" стала 148-й по счету, водитель которой проигнорировал все знаки и предупреждающие щиты и пытался проехать под путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.

На мосту, который местные окрестили мостом глупости, уже давно установлен плакат "Газель не проедет". Но, несмотря на предупреждение, водители фургонов пытаются попробовать проскочить через тоннель. После того, как здесь застрял 147-й по счету грузовик, дирекция по организации дорожного движения установила три дополнительных информационных щита с информацией о габаритах тоннеля. Но и это не помогло – под "мостом глупости" застрял 148-й по счету грузовик.

﻿
Теги
дороги, происшествия, Россия
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.387 BYN 2.384 BYN 2.395 BYN
USD
2.004 BYN 1.998 BYN 2.005 BYN
RUB
3.247 BYN 3.24 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Viva Ровар" - 2018 собрал почти 20 тыс. велосипедистов
Все видео

Фотоновости

Минские "Цмокi" не прошли в плей-офф Единой лиги ВТБ
Все фото

Инфографика

Китайско-белорусский индустриальный парк Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" создан в соответствии с указом Президента Беларуси, имеет статус отдельной территориальной единицы со специальным правовым режимом, срок действия которого 50 лет.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко поддержал строительство в Беларуси нового азотного комбината и модернизацию "Гродно Азота"
Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Политика
Президиум Совета Республики утвердил план по реализации поручений Президента в 2018 году
Дорожную карту сотрудничества по 2020 год подпишут во время визита Лукашенко в Таджикистан
Стратегическое партнерство Беларуси и России развивается успешно - Кремль
Экономика
Руслан Есин. Фото из архива Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" - Есин
ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси
Происшествия
Фото УГАИ УВД Бресткого облисполкома Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и трактором в Каменецком районе
Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцем
Автобус сгорел на трассе в Лидском районе
Общество
Двухкомнатную квартиру от "Евроопт" выиграла мама в декрете Наталья Бандик из Минска. "У нас с мужем на двоих четверо детей, и квартира очень нужна!" Квартира для большой семьи и внедорожники для сильной половины! Истории победителей 67-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
ГАИ: введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения ПДД
Модернизация НПЗ не повлияет на стоимость топлива - Ляшенко
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Гордимся Родиной своей" прошла в Минске
Себестоимость удобрений на новом азотном комплексе будет снижена на 20-25%
СГ выделит $5 млн на реконструкцию комплекса "Брестская крепость - герой"
Спорт
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион ЧМ
Захаров: в Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея
БАТЭ победил футболистов минского "Торпедо" и набрал 21 очко в 7 матчах
Технологии
Система дистанционного мониторинга состояния сельхозкультур будет представлена на "ТИБО-2018"
Компания Aston Martin озвучила намерения выпустить 700-сильный кроссовер
Американская компания SpaceX впервые применила новый разгонный блок
Культура
Нетта Барзилай из Израиля Триумфатором "Евровидения-2018" стала Нетта Барзилай из Израиля
Фишки "Евровидения-2018": чем удивляли конкурсанты
На "Евровидении" соревновалась сама с собой - Нетта Барзилай
В мире
Фото из архива Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде
В результате пыльной бури и грозы в Индии погибли более 25 человек
В шахте на Кузбассе произошло задымление
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Пресс-конференция Сергей Новиков 3 апреля Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-центр
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Онлайн-конференция Михаил Орда 27 апреля Защита прав и интересов трудящихся в условиях обостряющейся конкуренции на рынке труда
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия