Под землей находятся тысячи триллионов тонн алмазов - ученые

Ученые Массачусетского технологического института подсчитали, что в древних породах на глубине около 100 миль может находиться от квадриллиона тонн алмазов.

Скопление драгоценных камней удалось обнаружить с помощью сейсмического оборудования в кратонных корнях, которые считаются самыми неподвижными подземными породами. Сравнительный анализ показал, что именно в этих породах и сосредоточены неограниченные запасы алмазов.

Ученые отмечают, что драгоценные камни могут попадать на поверхность Земли через так называемые геологические "трубы" в результате извержений вулканов. Иным способом человек не сможет добраться до этих алмазов.