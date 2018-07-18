Под землей находятся тысячи триллионов тонн алмазов - ученые

Ученые Массачусетского технологического института подсчитали, что в древних породах на глубине около 100 миль может находиться от квадриллиона тонн алмазов.
Скопление драгоценных камней удалось обнаружить с помощью сейсмического оборудования в кратонных корнях, которые считаются самыми неподвижными подземными породами. Сравнительный анализ показал, что именно в этих породах и сосредоточены неограниченные запасы алмазов.
Ученые отмечают, что драгоценные камни могут попадать на поверхность Земли через так называемые геологические "трубы" в результате извержений вулканов. Иным способом человек не сможет добраться до этих алмазов.
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