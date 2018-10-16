Появились первые кадры со съемок фильма "Люди в черном 4"

Кадр из фильма "Люди в черном"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появились кадры со съемок четвертой части фильма "Люди в черном", сообщает The Hollywood Reporter.

Компания Sony анонсировала запуск четвертой части фильма еще весной 2013-го, но с того момента информации о проекте больше не поступало.

В этом году стало известно, что новая часть никак не будет связана с трилогией Барри Зонненфельда: действия будут происходить в другом месте, а на смену агентам Джею и Кею придут Эйч и Эм (Крис Хемсворт и Тесса Томпсон).

Недавно актеры поделились первыми кадрами со съемок "Люди в черном 4" в Instagram.

Режиссером картины стал Ф. Гэри Грей. Выход в прокат фильма "Люди в черном 4" запланирован на 14 июня 2019 года.-0-