Появились первые кадры со съемок фильма "Люди в черном 4"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появились кадры со съемок четвертой части фильма "Люди в черном", сообщает The Hollywood Reporter.
Компания Sony анонсировала запуск четвертой части фильма еще весной 2013-го, но с того момента информации о проекте больше не поступало.
В этом году стало известно, что новая часть никак не будет связана с трилогией Барри Зонненфельда: действия будут происходить в другом месте, а на смену агентам Джею и Кею придут Эйч и Эм (Крис Хемсворт и Тесса Томпсон).
Недавно актеры поделились первыми кадрами со съемок "Люди в черном 4" в Instagram.
Режиссером картины стал Ф. Гэри Грей. Выход в прокат фильма "Люди в черном 4" запланирован на 14 июня 2019 года.-0-
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