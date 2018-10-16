Появились первые кадры со съемок фильма "Люди в черном 4"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 октября 2018, Вт
+15°C
Ясно EUR 2.46
USD 2.1177
RUB 3.2257
Главное
Александр Лукашенко и Сергей Румас Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
Президент
Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
Общество
Представительство Госбанка развития Китая открылось в Минске
Экономика
"МИНСК МИР" – Специальные цены и условия на определенное количество квартир
Общество
Удача - тоже женщина! Сегодня призы от "Евроопт" разыграют звездные многодетные мамы - Лариса Грибалева и Наталья Цилинская!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске
12:40 Политика
Оператор beCloud в 2019 году намерен расширить дата-центр вдвое
12:38 Технологии
Румас: экономический рост в Беларуси стабилизировался на уровне 3,7%
12:37 Экономика
В Норвегии под землей нашли корабль викингов
12:35 Калейдоскоп
Беременную Меган Маркл засыпали подарками во время визита в Австралию
12:32 Калейдоскоп
Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 года
12:23 Регионы
Новый закон в Венгрии запрещает бездомным спать на улицах
12:21 В мире
Румас: инфляция в 2018 году сохранится в коридоре до 6%, прогноз на 2019-й - до 5%
12:19 Экономика
Тестовая зона 5G появится в Беларуси до конца года
12:16 Технологии
Ученые Беларуси и Болгарии будут развивать сотрудничество в сфере биотехнологий для пищевой отрасли
12:13 Общество
Правительство Беларуси готовит меры по повышению зарплат у низкооплачиваемых категорий
12:13 Общество
С поддержкой Госбанка развития Китая в Беларуси будут реализованы новые крупные проекты - Калечиц
12:12 Экономика
Костевич на местах изучит результаты тестирования базы не занятых в экономике
12:09 Общество
"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой
12:00 Президент
Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
11:59 Общество
Audi поменяет знаменитый логотип
11:58 Калейдоскоп
В Оршанском районе водитель вырвал дорожную камеру, чтобы избежать штрафа
11:45 Происшествия
Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
11:41 Президент
Трудовые пенсии в Беларуси предлагается повысить на 5,3%
11:40 Общество
В Октябрьском районе пострадавшие в ДТП хотели скрыть от врачей факт аварии
11:35 Происшествия
Все новости
Темы
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Появились первые кадры со съемок фильма "Люди в черном 4"

Калейдоскоп 16.10.2018 | 10:24
Кадр из фильма "Люди в черном"
Кадр из фильма "Люди в черном"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появились кадры со съемок четвертой части фильма "Люди в черном", сообщает The Hollywood Reporter.

Компания Sony анонсировала запуск четвертой части фильма еще весной 2013-го, но с того момента информации о проекте больше не поступало.

В этом году стало известно, что новая часть никак не будет связана с трилогией Барри Зонненфельда: действия будут происходить в другом месте, а на смену агентам Джею и Кею придут Эйч и Эм (Крис Хемсворт и Тесса Томпсон).

Недавно актеры поделились первыми кадрами со съемок "Люди в черном 4" в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Buds in Black. @chrishemsworth

Публикация от Tessa Thompson (@tessamaethompson)

Режиссером картины стал Ф. Гэри Грей. Выход в прокат фильма "Люди в черном 4" запланирован на 14 июня 2019 года.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
знаменитость, кино, США
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.46 BYN 2.442 BYN 2.452 BYN
USD
2.1177 BYN 2.108 BYN 2.115 BYN
RUB
3.2257 BYN 3.213 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: защита прав граждан во имя демократии часто подменяется отрицанием нравственных основ
Все видео

Фотоновости

Представительство Госбанка развития Китая открылось в Минске
Все фото

Инфографика

Продовольственная безопасность Беларуси Беларусь относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции и является лидером в СНГ по производству на душу населения.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко о ситуации в православии: раскол - это всегда плохо
"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой
Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
Политика
Владимир Макей. Фото МИД Макей и еврокомиссар Хан обсудили приоритеты партнерства Беларуси и ЕС
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске
Ющенко: правительственные контакты - лишь 10% от потенциала сотрудничества Беларуси и Украины
Экономика
Фото ЕБРР ЕБРР назначил Маттео Патроне новым управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа
Румас: экономический рост в Беларуси стабилизировался на уровне 3,7%
Румас: инфляция в 2018 году сохранится в коридоре до 6%, прогноз на 2019-й - до 5%
Происшествия
Фото из архива В Бресте начинается суд по делу об убийстве беременной кобринчанки
В Оршанском районе водитель вырвал дорожную камеру, чтобы избежать штрафа
В Октябрьском районе пострадавшие в ДТП хотели скрыть от врачей факт аварии
Общество
Надо спешить - повысился спрос на новогодние путевки в белорусские санатории
Ученые Беларуси и Болгарии будут развивать сотрудничество в сфере биотехнологий для пищевой отрасли
Правительство Беларуси готовит меры по повышению зарплат у низкооплачиваемых категорий
Регионы
Фото из архива В Минске 14 предприятий предложат работу на мини-ярмарках вакансий 16-18 октября
Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 года
В акции "Чистый лес" примут участие свыше 4 тыс. жителей Гродненской области
Спорт
Елизавета Дорц. Фото НОК РБ Елизавета Дорц завоевала 7-ю медаль сборной Беларуси на Юношеских Олимпийских играх
Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Молдовы в матче Лиги наций
После первого тайма матча Лиги наций Беларусь - Молдова ничья
Технологии
Фото из архива Тестовая зона 5G появится в Беларуси до конца года
Оператор beCloud в 2019 году намерен расширить дата-центр вдвое
Китай успешно запустил в космос два навигационных спутника "Бэйдоу-3"
Культура
Нина Синякова. Фото ninasiniakova.com Нина Синякова из Беларуси победила в конкурсе композиторов имени Андрея Петрова в Санкт-Петербурге
Поющие чаши зазвучат на концерте в Гомеле
Мелодрама "Холодная война" откроет кинофестиваль "Лістапад"
В мире
Фото AFP Число жертв пожара и взрыва на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек
Новый закон в Венгрии запрещает бездомным спать на улицах
Азербайджан вошел в тройку лидеров в номинации "Гастрономический туризм"
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия