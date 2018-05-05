Пол Маккартни получил от Елизаветы II Орден кавалеров почета

Экс-музыкант рок-группы The Beatles Пол Маккартни 4 мая получил Орден кавалеров почета за достижения в области музыки. Об этом сообщает ТАСС. Награду Королева Елизавета II вручила артисту во время торжественной церемонии в Букингемском дворце.

Королева Великобритании представила Маккартни к Ордену в прошлом году. Награда была приурочена к 75-летию музыканта. Теперь он получает право после своей фамилии ставить аббревиатуру названия ордена - CH.

Обладателями Ордена кавалеров почета могут быть лишь 65 человек стран Содружества. Среди кавалеров ордена - писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн.

Маккартни вместе с остальными членами ливерпульской четверки стал кавалером ордена Британской империи в 1965 году, а в 1997 году был введен в рыцари. При этом Его коллега по группе барабанщик Ринго Старр получил рыцарский титул лишь спустя 20 лет, в декабре прошлого года.