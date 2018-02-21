Полина Гагарина рассказала, как едва не утонула на съемках клипа

На днях известная певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram пост, в котором красочно описала историю, произошедшую с ней в Португалии на съемках клипа. В ярких красках певица расписала как едва не утонула в холодном Атлантическом океане.
В свой свободный час, который она посвятила позированию перед фотокамерой мужа в пышном платье, ее накрыло волной. Певица упала в холодную воду, а мокрое пышное платье стало тяжелым и начало выполнять функцию "якоря". Естественно, муж протянул женщине руку помощи, а туристы успели все сфотографировать.
Полина никак не пострадала, только получила массу эмоций и впечатлений.
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