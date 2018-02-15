Полина Гагарина впервые рассказала, на кого похожа ее дочь Мия

В апреле 2017 года российская певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз. У артистки и ее супруга Дмитрия Исхакова родилась дочь, которой они дали имя - Мия. Звезда показывала ее фотографии лишь со спины, но перед ее первым днем рождения девушка решила рассказать, на кого же похожа ее малышка.
Поклонники часто гадали по этому поводу и многие думали, что девочка растет копией мамы. Однако в одном из своих интервью певица призналась, что Мия очень похожа на отца.-0-
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