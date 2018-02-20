Полицейский обвинил коллегу в краже печенья

Американского полицейского официально обвинили в краже печенья у коллеги. Ему выдвинули обвинения в дисциплинарных нарушениях на работе.
Сообщается, что полицейский Томас Хупер взял как-то у своего коллеги жестяную коробку с печеньем. Сделал он это без злого умысла, но коллега очень обиделся. В итоге, такое пустяковое дело переросло в целое судебное разбирательство. Потерпевший возмущается, что в данном случае важна не ценность украденного, а сам факт того, что Томас без разрешения взял то, что ему не принадлежит. Он считает, что его коллега "создал брешь в профессиональном поведении".
Сам Хупер рассказал, что был готов чуть ли не сразу же искупить свою вину, приобрести коллеге новую банку с аналогичным печеньем. Он не считает себя виновным в полной степени.
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