Пользователи сети раскритиковали фотосъемку сестер Хадид для Vogue

Британская версия самого популярного модного журнала мира Vogue, который еще называют "Библией моды", опубликовала новую обложку. Героинями фотосъемки стали две сестры-модели Белла и Джиджи Хадид, которые считаются одними из самых популярных моделей современности. На черно-белом снимке девушки изображены в обнаженном виде.

As the fashion industry's most in-demand sisters, we're more familiar seeing @gigihadid and @bellahadid apart than together. However, the sisters unite for the March 2018 issue of #NewVogue, on newsstands February 2. Photographed by #StevenMeisel, styled by #JoeMcKenna pic.twitter.com/kFRFDKBtDy